La Regione | Così si valorizza il territorio Esulta il centrodestra

L'inserimento di Forlì e Cesena nella short list delle città candidate a Capitale italiana della Cultura 2028 rappresenta un riconoscimento importante per il territorio. La notizia ha suscitato reazioni positive da parte delle istituzioni regionali e locali, che vedono in questa opportunità un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo locale, rafforzando l’identità e il senso di appartenenza delle comunità coinvolte.

L’ingresso di Forlì e Cesena nella short list delle dieci città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha suscitato un ampio e trasversale coro di reazioni politiche, a partire dalla Regione fino ai rappresentanti parlamentari e amministrativi del territorio. A sottolineare il valore strategico della candidatura è l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni (foto sopra), che parla di "una bella notizia, attesa ma non scontata, che conferma la validità dell’impegno preso dalla Regione a sostegno di questa candidatura". Allegni ribadisce come il punto di forza del progetto ‘I sentieri della bellezza’ sia "aver saputo tenere insieme i due capoluoghi e l’intero territorio in un percorso che valorizza qualità e opportunità culturali diffuse", indicando ora la necessità di rafforzare ulteriormente la rete e il coinvolgimento della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La cucina italiana è Patrimonio Unesco, Fipe Rimini: "Titolo che valorizza anche il nostro territorio"La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta un importante patrimonio culturale e gastronomico.

Phobos, la Regione spieghi perché non si è costituita subito in giudizio come da mandato della GiuntaORVIETO - L’assessore De Luca spieghi agli orvietani perché la Regione non si è costituita in giudizio sin dall’inizio del ... orvietosi.it

RWM, se la Regione non si esprime interverrà il GovernoMi auguro che la Regione Sardegna si esprima entro oggi sul progetto Rwm, rispettando il termine fissato dal Tar. Ma ove ciò non accadesse, ho già preso contatti con il ministro Gilberto Pichetto ... rainews.it

Regione Puglia e Comune di Bari sono tra i finalisti del contest "PA OK!" di Formez, il premio nazionale che valorizza le migliori pratiche di modernizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione. Due i progetti presentati, 'Mare a sinistra' e 'Due amici - facebook.com facebook

Lazio, Regione: Protocollo con Treccani per promuovere e valorizzare patrimonio culturale @RegioneLazio @Treccani x.com