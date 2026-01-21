La prossima scarpa di Nike è davvero uno stivale?

Recentemente, il designer Frank Cooker ha condiviso un’anticipazione su Instagram riguardo alla Nike Air Max Goadome Low. Questa nuova scarpa ha suscitato curiosità: si tratta di una semplice sneaker o di uno stivale? Con un design che combina elementi di entrambe le categorie, la Nike Air Max Goadome Low rappresenta un’interessante novità nel catalogo Nike, che potrebbe aprire nuove prospettive per lo stile e la funzionalità.

Nel fine settimana, il designer di Swoosh Frank Cooker ha anticipato la Nike Air Max Goadome Low su Instagram. E quasi immediatamente la gente ha iniziato a comportarsi come se fosse la seconda venuta della Air Max 1. Il che è divertente, perché questa è, a tutti gli effetti, una vera e propria scarpa da trekking. Ma quella reazione dice molto sulla sneaker culture di questo momento e sul fatto che Nike potrebbe probabilmente lanciare qualsiasi cosa e noi perderemmo comunque la testa. Per chi non lo sapesse, la Air Max Goadome è stata presentata originariamente nel 2000 come parte della linea ACG, dal taglio outdoor. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Nike crea la scarpa da trail running definitiva: nasce la ACG Zegama, pensata per ogni terreno

