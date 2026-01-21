La privacy è come la libertà di parola | il manager filosofo che guida le telecamere intelligenti di Axis in Europa

La privacy e la libertà di parola sono concetti fondamentali in un mondo sempre più connesso. Dal 1996, Axis ha innovato il settore della videosorveglianza digitale, introducendo la prima telecamera di rete IP. Questa evoluzione ha influenzato vari ambiti, tra cui città, aeroporti e industrie, contribuendo a garantire sicurezza e rispetto delle norme sulla privacy attraverso tecnologie intelligenti e affidabili.

Nel 1996 Axis ha lanciato sul mercato la prima telecamera di rete IP, creando di fatto il mercato della videosorveglianza digitale e aprendo una trasformazione che oggi riguarda città, aeroporti, hotel, porti e industrie. L’azienda, nata in Svezia e dal 2015 parte del gruppo Canon ma ancora "indipendente” con headquarter a Lund, rivendica la leadership in un settore che è ormai “sostanzialmente tutto digitale”, con il 99% delle telecamere analogiche rimpiazzate da soluzioni IP.? "Siamo un’azienda condannata ad avere a che fare con le novità tecnologiche», racconta Matteo Scomegna, regional director Southern Europe di Axis Communications ai microfoni di Money Vibez Stories, spiegando come l’innovazione non riguardi più solo il video ma anche audio e controllo accessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La privacy è come la libertà di parola”: il manager filosofo che guida le telecamere intelligenti di Axis in Europa Il Papa non cita il woke ma poco ci manca: in Occidente linguaggio «orwelliano» che opprime la libertà di parolaIl Papa, nei suoi discorsi al Corpo Diplomatico della Santa Sede, affronta temi di grande rilevanza per la Chiesa e la società globale. Leggi anche: Dodici nuovi telecamere intelligenti. Rileveranno le targhe delle auto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: L’intelligenza artificiale nello studio 4.0: come tutelare i dati e la privacy; Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Vpn: uno strumento pensato per la privacy che può permetterci di scoprire nuovi mondi; Caso Siri-Report: la sanzione del Garante privacy è fuori tempo massimo. La privacy è libertà. Il problema è che ne capiamo pocoProvocatoriamente Aldo Grasso propone di abolire la privacy. Dato che non esiste più. Tecnicamente ha ragione. Nelle ultime settimane, peraltro, l’Autorità ... huffingtonpost.it Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria: come è finito nei guai il Garante della privacyI vertici dell'organismo sono indagati dalla procura di Roma per corruzione e peculato. Il presidente Stanzione si dice tranquillo, cresce il fronte di chi vuole le dimissioni ... today.it Nuovo pacchetto Sicurezza: più poteri a prefetti e polizia, stretta su migranti e proteste. Critiche su privacy e libertà fondamentali. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.