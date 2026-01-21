La Prefettura di Napoli ha confermato la nomina di Cuomo come assessore, nonostante la sua incompatibilità. Dopo le dimissioni irrevocabili del Sindaco di Portici, Michele di Bari ha sospeso il consiglio comunale e nominato un commissario prefettizio. Questa decisione segue le procedure ufficiali e mira a garantire la continuità amministrativa del Comune di Portici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Redazione politica “Comune di Portici – Il Prefetto nomina il Commissario prefettizio Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di Sindaco del Comune di Portici, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il Dr. Enrico Caterino, Prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. Napoli, 21 gennaio 2025”. Questo comunicato stampa certifica in maniera ufficiale che Vincenzo Cuomo quando è stato nominato assessore regionale da Roberto Fico, lo scorso 31 dicembre, era ancora sindaco di Portici e quindi incompatibile con l’ingresso in Giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Prefettura conferma: Cuomo nominato assessore quando era incompatibile

La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilitàEnzo Cuomo, neo assessore regionale, mantiene ancora la carica di sindaco di Portici per i prossimi venti giorni, ma si verifica un possibile conflitto di interessi.

Nomina Cuomo, Rescigno: “Non solo incompatibile, non è neppure eleggibile”Secondo Cuomo e Rescigno, Vincenzo Cuomo non è solo incompatibile con la carica di consigliere regionale, ma risulta anche illegittimamente eleggibile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilitàLa giunta regionale di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un problema amministrativo-burocratico. Riguarda Enzo Cuomo, assessore al Patrimonio in quota Partito ... fanpage.it

Dopo la riunione tra i Sindaci e la Prefettura e il confronto successivo con i colleghi della Comunità Montana e il Sindaco di Siurgus Donigala, alla luce della conferma del codice rosso per il nostro territorio, dei danni che stiamo accertando e dei problemi legat - facebook.com facebook