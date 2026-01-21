La notte romana di The Beauty nuova serie thriller di Disney + | il cast tra le bellezze della Capitale

Martedì 19 gennaio si è svolta a Roma l’anteprima italiana di

L'evento alle Terme di Diocleziano con il cast della serie originale drama di FX, poi il videomapping con Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall a Fontana di Trevi Protagonisti, alle Terme di Diocleziano, sono stati Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall, parte del cast della serie. Hanno partecipato all'evento anche molti volti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del web. Lo speciale stunt è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: The Beauty, su Disney+ la nuova serie thriller prodotta da Ryan Murphy: il super cast e quando esce

The Beauty, su Disney+ la nuova serie thriller firmata da Ryan Murphy: il super cast e quando esceThe Beauty è la nuova serie thriller di FX disponibile su Disney+, firmata da Ryan Murphy come executive producer e co-creatore.

