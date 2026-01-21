LA NOTTE NON ASPETTA La7 Cinema, ore 21.15. Con Keanu Reeves, Forest Whitaker e Hugh Laurie. Regia di David Ayer. Produzione Usa 2008. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Tom è un poliziotto di Los Angeles con problemi di alcol (da quando la moglie è morta). E' diventato il classico sbirro dalla pistola facile. Uccide spesso e poi copre le tracce. Ma un giorno gli rifilano un ammazzamento di cui non ha colpa. La morte in azione di un collega con cui era venuto a diverbio. PERCHÈ VEDERLO Perchè i polizieschi scritti da James Ellroy ("L.A. confidential") si traducono quasi sempre in macchine per il cinema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "La notte non aspetta", i polizieschi scritti da Ellroy? Macchine per il cinema

