La nebbia, spesso presente nelle campagne di Aradeo, crea atmosfere particolari e silenziose. In questa immagine, Vittorio Piano cattura un momento di quiete, offrendo uno sguardo autentico sulla natura locale. La fotografia evidenzia come le condizioni atmosferiche possono influenzare il paesaggio, invitando a una riflessione sulla bellezza semplice e discreta delle zone rurali.

ARADEO - Lo scatto di un nostro lettore, Vittorio Piano, dalle campagne di Aradeo. Ce lo invia Vittorio Piano. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.🔗 Leggi su Lecceprima.it

