Si specula sul possibile ritorno di Dwayne Johnson in un cameo come Re Scorpione nella nuova produzione di

La star di Fast & Furious e Jumanji potrebbe far parte di un nuovo progetto che dovrebbe vedere il ritorno di Brendan Fraser nel cast. Continuano a circolare le voci che vorrebbero Universal interessata a riportare sul grande schermo La mummia, con un quarto film della saga cinematografica inaugurata alla fine degli anni '90 con il cult interpretato da Brendan Fraser e Rachel Weisz. L'ultima voce che circola intorno al film è la possibilità che possa partecipare con un cameo anche Dwayne Johnson, che debuttò al cinema proprio nel franchise nel ruolo del Re Scorpione, anche protagonista di un film interamente dedicato al personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La mummia 4, Dwayne Johnson pronto a tornare in un cameo come Re Scorpione?

La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film"In questo articolo, esploriamo le rivelazioni di Brendan Fraser riguardo alla sua esperienza con Dwayne Johnson, alias The Rock, nel franchise de

Leggi anche: The Smashing Machine: la prova di Dwayne Johnson non è solo fisica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Mummia 4: Universal vuole anche Dwayne Johnson e pensa a nuovo film del Re Scorpione; Universal vorrebbe Dwayne Johnson per La Mummia 4 e un nuovo film su Il Re Scorpione; La Mummia, oltre a Brendan Fraser torna anche The Rock per il Re Scorpione?; Potremmo rivedere il Re Scorpione in La Mummia 4? The Rock è aperto all’idea.

La mummia 4, Dwayne Johnson pronto a tornare in un cameo come Re Scorpione?La star di Fast & Furious e Jumanji potrebbe far parte di un nuovo progetto che dovrebbe vedere il ritorno di Brendan Fraser nel cast. movieplayer.it

La Mummia 4, una star rompe il silenzio sul ritorno del cast storicoCon l'annuncio del quarto capitolo de La Mummia, è stata intervistata una delle star storiche del franchise cult d'avventura. cinema.everyeye.it

Mentre si intensificano le voci riguardanti #LaMummia 4 di nuovo con #BrendanFraser, qualcuno ha domandato a #DwayneJohnson alias The Rock se ritornerebbe mai nei panni del Re Scorpione, il ruolo che ha lanciato la sua carriera cinematografica. x.com

La Universal vorrebbe che Dwayne Johnson tornasse per un nuovo film di "SCORPION KING". Vorrebbero anche che apparisse nel prossimo film di "MUMMY" (La Mummia) - facebook.com facebook