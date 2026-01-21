La morte entra il classe Il delitto di Barbara uccisa dal suo ex a Pisa

Nel novembre 2000, durante una lezione nell’aula di Biomedicina dell’Università di Pisa, si è consumato un tragico episodio. Barbara Novelli, 29 anni, infermiera professionale, è stata uccisa dal suo ex compagno. Questo fatto ha scosso la comunità accademica e locale, portando alla luce il tema della violenza di genere e delle minacce che molte donne affrontano quotidianamente.

La morte è entrata in classe una mattina piovosa di novembre 2000. Durante una lezione nell'aula di Biomedicina infettiva e pubblica dell' Università di Pisa la sarzanese Barbara Novelli, 29 anni infermiera professionale all'ospedale di Cisanello che aveva deciso di rimettersi a studiare per accrescere ulteriormente la sua professione. Il 24 novembre 2000 l'ex marito Fabio Ciaralli 38 anni originario di Roma con il quale aveva abitato in via Pietro Gori a Sarzana, sapendo che Barbara stava seguendo una lezione è entrato in aula davanti a decine di studenti e le ha sparato per poi accoltellarla.

