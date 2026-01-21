La moglie del leader palestinese Barghouti | Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per Mandela
Fadwa Barghouti, moglie del leader palestinese Marwan Barghouti, ha sottolineato l'importanza di uno sforzo condiviso per la sua liberazione, paragonandolo alle campagne internazionali per Nelson Mandela. Insieme a Luisa Morgantini del Comitato nazionale Free Marwan Barghouti, ha incontrato i leader di centrosinistra per discutere delle iniziative in corso e della necessità di un impegno collettivo a livello internazionale.
Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, ha incontrato i leader di centrosinistra assieme a Luisa Morgantini del Comitato nazionale Free Marwan Barghouti. “Ringraziamo i leader dei partiti che hanno abbracciato la nostra campagna per i diritti e la libertà del popolo palestinese. Ci auguriamo che attori, cantanti, poeti possano unirsi alla nostra campagna internazionale” ha detto. “Marwan Barghouti è un simbolo dell’unità nazionale palestinese ed è un simbolo di pace per tutta la regione”. Soprannominato il “Mandela dei palestinesi”, Barghouti è rinchiuso in un carcere israeliano dal 2002 dopo una condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gaza, l'appello di 200 vip a Israele: "Liberate Barghouti, il Mandela della Palestina"; da Ian McKellen a Sting, da Bardem a Ruffalo
