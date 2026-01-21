Fadwa Barghouti, moglie del leader palestinese Marwan Barghouti, ha sottolineato l'importanza di uno sforzo condiviso per la sua liberazione, paragonandolo alle campagne internazionali per Nelson Mandela. Insieme a Luisa Morgantini del Comitato nazionale Free Marwan Barghouti, ha incontrato i leader di centrosinistra per discutere delle iniziative in corso e della necessità di un impegno collettivo a livello internazionale.

Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, ha incontrato i leader di centrosinistra assieme a Luisa Morgantini del Comitato nazionale Free Marwan Barghouti. “Ringraziamo i leader dei partiti che hanno abbracciato la nostra campagna per i diritti e la libertà del popolo palestinese. Ci auguriamo che attori, cantanti, poeti possano unirsi alla nostra campagna internazionale” ha detto. “Marwan Barghouti è un simbolo dell’unità nazionale palestinese ed è un simbolo di pace per tutta la regione”. Soprannominato il “Mandela dei palestinesi”, Barghouti è rinchiuso in un carcere israeliano dal 2002 dopo una condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La moglie del leader palestinese Barghouti: “Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per Mandela”

Leggi anche: Gaza, l'appello di 200 vip a Israele: "Liberate Barghouti, il Mandela della Palestina"; da Ian McKellen a Sting, da Bardem a Ruffalo

