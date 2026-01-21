La Minneapolis somala | Siamo nel mirino perché neri

In Minneapolis, alcuni funzionari della polizia di origine somala hanno segnalato di essere stati fermati e controllati da agenti dell’Ice, nonostante siano fuori servizio. La denuncia mette in luce le tensioni legate alle pratiche di controllo e alle questioni razziali che coinvolgono la comunità somala e le forze dell’ordine nella città. Questa situazione evidenzia le sfide legate alla presenza di minoranze etniche e alle politiche di sicurezza locali.

Un gruppo di funzionari della polizia di Minneapolis ha denunciato che, nelle ultime settimane, diversi agenti di polizia neri fuori servizio sono stati fermati da agenti dell’Ice e sottoposti allo stesso trattamento intimidatorio riservato ai civili. L’ultimo episodio riguarda una agente fuori servizio. Gli agenti le hanno bloccato l’auto, puntato le pistole, intimato di mostrare i documenti e fatto cadere il telefono per impedirle di filmare. Solo quando è riuscita a identificarsi come agente di polizia se ne sono andati, senza dire nulla e senza scusarsi. Che si tratti di una questione di colore della pelle non è un sospetto, ma una realtà evidente, in uno stato che non è solidamente bianco. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Minneapolis somala: «Siamo nel mirino perché neri» Minneapolis, la Fed nel mirino e il fetore del fascismo trumpianoA Minneapolis, le tensioni aumentano tra le autorità federali e le questioni legate ai diritti civili, mentre il clima politico si surriscalda. "Siamo nel mirino dei super missili cinesi": cosa rischiano gli Stati UnitiLa crescente capacità della Forza Missilistica cinese di lanciare missili balistici antinave rappresenta una nuova sfida per la sicurezza degli Stati Uniti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Noi somali, simbolo di tutto quello che Trump odia; La vita nella comunità somala di Minneapolis; L’ondata di rifugiati non è una politica intelligente, è il dono che continua a ricevere; Ilhan Omar fa riferimento al Dio degli Stati Uniti —- Stati durante i suoi commenti appassionati sull’ICE. #Trump alla Casa Bianca mostra foto degli arrestati in #Minnesota nei blitz #ICE e insulta gli immigrati somali - #Minneapolis #ReneeGood #Somalia - facebook.com facebook Le testimonianze da Minneapolis: tutti i paragoni con la Germania razzista sono appropriati Scene simili a ciò che è successo nel 2020 con l’omicidio di George Floyd: «Ma questo è peggio, è qualcosa da cui non so come ci riprenderemo. È un fenomeno di pr x.com

