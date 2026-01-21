La milizia delle slitte La formidabile unità che cacciò i nazisti dalla Groenlandia

La milizia delle slitte è stata un'unità storica che svolse un ruolo cruciale nella resistenza durante la Seconda guerra mondiale, contribuendo a liberare la Groenlandia dall'occupazione nazista. Questa forza, composta da uomini e cani, rappresenta un esempio di determinazione e collaborazione in condizioni estreme. La sua storia, ancora oggi, suscita interesse per il suo valore strategico e il coraggio dimostrato in un contesto di grande difficoltà.

Soldati americani dopo avere distrutto una stazione radio tedesca e una base meteorologica in Groenlandia nel 1943 (Getty) Molto prima delle tensioni attuali, la Groenlandia fu un nodo strategico globale. Nella Seconda guerra mondiale l’isola fu decisiva per fermare i tedeschi. Così un'operazione con esploratori inuit e cani da slitta aiuto la vittoria alleata e gettò le basi della cooperazione atlantica. Un episodio dimenticato La storia è stata raccontata dal giornalista danese Peter Harmsen nel libro “Ice and Fury” e ruota attorno al tentativo nazista di insediare alcune stazioni meteo sulle coste dell’isola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Groenlandia, due slitte coi cani e un bivio: la strategia USA passa da una vignetta: "Da che parte state?"La recente vignetta pubblicata dalla Casa Bianca raffigura la Groenlandia come una slitta trainata da cani, posta di fronte a un bivio.

Trump su Groenlandia: "La loro difesa? Due slitte trainate da cani"Donald Trump ha recentemente rinnovato l'interesse degli Stati Uniti per l'acquisto della Groenlandia, suscitando reazioni e discussioni sulla sostenibilità di tale iniziativa.

