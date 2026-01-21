La mezza età di Macaulay Macaulay Culkin Culkin

Dopo oltre trent'anni di assenza dai riflettori e con un nome raddoppiato in modo simbolico, Macaulay Culkin si sta riaffacciando nel panorama pubblico. L'attore, celebre per il ruolo in

Dopo trent'anni in disparte, e dopo aver raddoppiato il suo nome, l'attore di "Mamma, ho perso l'aereo" si sta rifacendo vivo Una decina d’anni fa in un’intervista a Vulture Macaulay Culkin disse che passava il tempo a scrivere, dipingere e cazzeggiare con gli amici nel suo appartamento a New York. Usciva di casa solo di notte, per passare inosservato, e per il resto andava «un po’ dove tirava il vento». Per via della fama enorme che aveva ottenuto da bambino con Mamma, ho perso l’aereo, smise di recitare a 14 anni, e da adulto si è dedicato alla recitazione di rado, fino a definirsi «tecnicamente in pensione». 🔗 Leggi su Ilpost.it

