la medicina per fare sistema

In Italia, l'ospedale «Papa Giovanni» ha realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente. Questo risultato rappresenta un passo importante nell'ambito della medicina, sottolineando l'importanza della collaborazione tra strutture specializzate per offrire soluzioni innovative e migliorare le possibilità di cura. Un esempio di come il lavoro di squadra possa contribuire a sviluppare sistemi più efficaci nel settore sanitario.

ITALIA. Anche il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia porta la firma dell’ospedale «Papa Giovanni». Le «prime» non sono una novità per il nostro ospedale, e anche quella resa nota ieri (20 gennaio ndr) è l’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, delle capacità e del valore che la struttura ospedaliera di Bergamo è in grado di esprimere. Lo fa da sempre, per la verità, nonostante i malanni (alcuni reali, altri «ideologici») che affliggono la sanità pubblica italiana, e nonostante alcune scelte poco lungimiranti fatte in passato da Regione Lombardia. Nel campo dei trapianti, la scuola bergamasca è tra le più radicate in ambito europeo e internazionale, tanto qui che la storia di questa tecnica chirurgica vanta nomi celeberrimi: da Lucio Parenzan, Giorgio Invernizzi e Paolo Ferrazzi per il cuore a Giuseppe Locatelli, Giuliano Mecca e Giuseppe Remuzzi per i reni, a Bruno Gridelli e Michele Colledan per il fegato, l’intestino e il polmone, tutte figure di primissimo piano che hanno fatto la storia dei trapianti, e non solo in Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

