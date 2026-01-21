La mancata nomina dell'assessore alla Sicurezza è l'errore di Sala che consegna Milano alla destra

La mancata nomina di un assessore alla Sicurezza rappresenta un errore di Sala, che rischia di indebolire la gestione della sicurezza a Milano. Al suo posto, sono stati istituiti un

Al posto dell'assessore arrivano un "Comitato per la sicurezza cittadina" e un "Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica". Mentre a fare il suo ingresso in giunta è il fedelissimo di Sala Marco Mazzei, nominato all'Edilizia scolastica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Taglio da 50 milioni alla Metro C in manovra, l’assessore Onorato: “Grave errore, Meloni intervenga”

Leggi anche: Veronica D’Incà travolta e uccisa sulla ciclabile a Milano, chiesta un’altra condanna per l’assessore Granelli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La consulenza tecnica in mediazione è riservata salvo diverso accordo; Pubblicato online il nome di uno studente coinvolto in un procedimento disciplinare: scuola sanzionata dal Garante; Sicurezza, tensioni nella maggioranza. E salta la nomina di Freni alla Consob; Lavoratori in nero e sicurezza, blitz in comunità alloggio e cantieri: multati i titolari di quattro imprese edili.

La mancata nomina dell’assessore alla Sicurezza è l’errore di Sala che consegna Milano alla destraAl posto dell’assessore arrivano un Comitato per la sicurezza cittadina e un Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica. Mentre a fare il suo ingresso in giunta è il ... fanpage.it

Terzo settore, la mancata nomina dell’organo di controllo porta fuori dal RuntsLa precisazione nel documento del Cndcec. Rischio cancellazione per gli Enti che non provvedono alla nomina, che potrà durare anche più di tre esercizi ... italiaoggi.it

Oggi sul #Corriere ottimo articolo della bravissima giornalista e cara amica @PaolaDiCaro . “Lite tra ministre per la mancata nomina del leghista Felsei alla CONSOB “. Da leggere sicuramente. Complimenti , buona giornata e baci . x.com

Non è solo il Presidente Fico ad essere in ritardo a causa della mancata nomina degli Assessori. Anche la Penisola Sorrentina è in grave ritardo per presentare ai prossimi Assessori proposte specifiche sulle principali priorità del territorio. Dalle indiscrezioni g - facebook.com facebook