La locandina del ’Carnevale dei mondi’ sarà un disegno della 4ªB della Serotti

La locandina del “Carnevale dei Mondi 2026” è realizzata dalla classe 4ªB della Scuola Primaria Serotti. Questo disegno rappresenta con semplicità e cura l’atmosfera dell’evento, che invita a scoprire e condividere diverse culture e tradizioni. La collaborazione tra studenti e insegnanti si riflette in un progetto che unisce creatività e attenzione ai dettagli, offrendo un’immagine sobria e significativa del carnevale in arrivo.

Il disegno della classe 4ªB della Scuola Primaria Serotti è la locandina ufficiale del " Carnevale dei Mondi 2026 ". "Siamo lieti di annunciare che il disegno realizzato dagli alunni della classe 4ªB della Scuola Primaria Serotti rappresenterà l'immagine ufficiale del Carnevale di Castel San Pietro Terme. L'evento si terrà domenica 8 febbraio nel centro storico, dedicato al tema "Il Carnevale dei Mondi"", fa sapere l'amministrazione comunale. Il concorso ha coinvolto gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, chiamati a realizzare disegni sul tema "Il Carnevale dei Mondi".

