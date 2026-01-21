La legittima difesa? Risposta adattiva a un pericolo non quantificabile

La legittima difesa rappresenta una risposta adattiva del nostro organismo di fronte a un pericolo non sempre quantificabile. In situazioni di stress intenso, la mente può reagire in modi diversi: bloccare il comportamento o attivare una risposta efficace. Comprendere come il nostro corpo e la nostra mente si comportano in tali circostanze è fondamentale per interpretare correttamente le circostanze di eventuali interventi difensivi.

La mente umana in condizioni di eccesso di stress reagisce con il panico che blocca un riscontro di fuga o lotta, oppure con una risposta efficace. Nei recenti casi di cronaca in cui ci sono state gravi aggressioni la reazione della vittima è stata risolutiva, salvandole la vita. Casi di legittima difesa, che – letteralmente – dovrebbe sempre essere conforme alla legge. Quindi in ogni caso non punibile, proprio perché la difesa della vita non dovrebbe essere mai sanzionata. Nei momenti concitati, in preda alla paura, non è possibile dosare intenzionalmente l'intensità della risposta, essendo tutte le risorse mentali impegnate per garantire la sopravvivenza.

