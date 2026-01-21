La Lega spinge la legge sugli imam | albo nazionale e sermoni in italiano

La Lega propone un disegno di legge con sette articoli, sostenendo l’introduzione di un albo nazionale degli imam e l’obbligo di sermoni in italiano. La proposta, presentata dal senatore Gianluca, si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza in discussione nella maggioranza. L’obiettivo è regolamentare la figura degli imam e garantire maggiore controllo sul contenuto delle predicazioni, all’interno del dibattito sulle politiche di sicurezza e integrazione.

Tra le strette securitarie al vaglio della maggioranza, ce n’è pronta anche una sugli imam. Il testo, un disegno di legge composto da sette articoli presentato dal senatore leghista Gianluca Cantalamessa, è stato incardinato ieri in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama. Il provvedimento prevede l’istituzione di un registro nazionale degli imam presso il Viminale: per farlo dovrebbero essere cittadini italiani e residenti nel Paese da almeno quattro anni, oltre a esporre i principi religiosi cui si è ispirati, l’indicazione delle attività svolte e dell’autorità religiosa da cui eventualmente si dipende. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La stretta della Lega sulle moschee: sermoni degli imam in italianoLa Lega propone una revisione delle regole sui sermoni nelle moschee italiane, prevedendo l’obbligo di svolgerli in italiano e la creazione di un nuovo organismo presso il Viminale.

La Lega ha presentato un ordine del giorno in Parlamento per aumentare le risorse destinate al personale scolastico e ATA, con l'obiettivo di valorizzare i lavoratori della scuola nel periodo 2025-2027.

