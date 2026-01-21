La Lega, spesso associata a posizioni nazionaliste, apre un nuovo dialogo con il Mercosur, considerando l’accordo tra UE e Mercosur come un’opportunità di sviluppo. Gancia sottolinea come questa intesa possa favorire relazioni economiche e commerciali, contrapponendosi a visioni più critiche. Un punto di vista che evidenzia una prospettiva pragmatica e orientata al progresso, senza drammi o allarmismi, ma con attenzione alle potenzialità di collaborazione internazionale.

"Sono contro il protezionismo in ogni forma, come sono contro i dazi di Donald Trump. Le proteste insieme ad agricoltori e M5s? Tattica elettorale", dice la consigliera regionale leghista Le barricate di Centinaio (Lega): "No al Mercosur. Sarò in piazza con gli agricoltori" Sul Mercosur torna l'asse giallo-verde. Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo "L'accordo Ue-Mercosur? E' un'opportunità". Non lo dice al Foglio un libdem di Luigi Marattin, ma una leghista doc. Gianna Gancia è stata europarlamentare del Carroccio fino al 2024 e oggi siede nel Consiglio regionale piemontese.

Il no della Lega al Mercosur e la farsa del populismo di governoL’opposizione della Lega all’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur evidenzia le tensioni politiche interne e il populismo che caratterizzano il governo italiano.

«Mercosur? No, grazie. La Lega difende agricoltori e allevatori»La Lega Piacenza si oppone all’accordo tra UE e Mercosur, evidenziando i rischi per le aziende agricole e le realtà locali.

