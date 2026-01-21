La Juve batte il Benfica con un super McKennie | playoff aritmetici può sperare nella qualificazione diretta

La Juventus ha vinto contro il Benfica grazie a una prestazione di McKennie, che ha segnato e colpito un palo. Con questa vittoria, i bianconeri si avvicinano ai playoff aritmetici, mantenendo vive le speranze di qualificazione diretta. La scelta di Spalletti di inserire Conceiçao e di accentrare McKennie si è rivelata determinante nel secondo tempo, con i gol di Thuram e dell’americano a consolidare il risultato.

I gol di Thuram e dell'americano (centra anche un palo) nel secondo tempo piegano i portoghesi. Decisiva la mossa di Spalletti di accentrare McKennie inserendo Conceiçao. Playoff certi, nell'ultimo turno serve una combinazione di risultati favorevoli per accedere direttamente agli ottavi.

