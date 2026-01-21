In un contesto globale in evoluzione, le strategie di Donald Trump stanno influenzando profondamente le relazioni tra Stati Uniti ed Europa. Mentre l’attenzione si sposta su questioni internazionali come il piano per Kiev, le recenti mosse del presidente americano evidenziano tensioni e cambiamenti nella leadership globale. Questa situazione segna una fase di trasformazione nelle alleanze e nelle dinamiche politiche tra le principali potenze mondiali.

Il blocco sovietico è finito quando è caduto il Muro di Berlino.L’alleanza occidentale, in modo meno teatrale, quando il panorama umano nello sfarzo nevrotico di Davos ha iniziato a cambiare.Volodymyr Zelensky dubita di venire, perché intravede una presa in giro per sé e per il suo Paese che resiste da quattro anni a un’aggressione feroce.Invece dopo quattro anni è tornato a farsi vedere l’aggressore, la Russia: Kirill Dmitriev, un prodotto di Harvard, Goldman Sachs e McKinsey, ma oggi negoziatore per conto di Vladimir Putin, si è presentato ieri mattina fra le nevi svizzere sbeffeggiando «il collasso del globalismo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

