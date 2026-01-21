Nella puntata della dizi turca in onda su Canale 5 giovedì 22 gennaio, le tensioni familiari arrivano a un punto di non ritorno. Ecco cosa succederà a La forza di una donna: le anticipazioni. Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori de La forza di una donna. La puntata in onda giovedì 22 gennaio su Canale 5 sarà segnata dalle conseguenze dello scontro tra Arif e Sarp, dalle difficili decisioni di Enver riguardo Sirin e da una situazione sempre più delicata per Bahar. Tra equilibri che si spezzano e verità difficili da accettare, la dizi turca entra in una fase decisamente più cupa. Le anticipazioni del nuovo episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 22 gennaio: Sirin viene cacciata di casa?

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni al 17 gennaio: Enver allontana Sirin

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni al 3 gennaio: Sirin chiude con Emre

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La forza di una donna: Ceyda affronta Nezir Video; Nelle prossime puntate di La forza di una donna Sarp viene arrestato. Tutte le anticipazioni; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026; La forza di una donna, anticipazioni 17 gennaio: la festa di Doruk si trasforma in un incubo.

Nelle prossime puntate di La forza di una donna ?irin continua a spargere veleno in famigliaÈ la serie turca più amata, eppure non ha mai lasciato la sua collocazione nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.05. Almeno fino a questo ... iodonna.it

Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 19 al 24 gennaio 2026: il furioso litigio tra Bahar e SarpScopriamo le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026 di La Forza di una donna: ci sarà un furioso litigio tra Bahar e Sarp per delle ... alfemminile.com

Cosa succederà la prossima settimana a Ecco le : -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-dal-26-al-31-gennaio-2026/ - facebook.com facebook