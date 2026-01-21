La firma sulla storia | la Basilica di Vitruvio ritrovata da un gruppo di archeologi riminesi

Un gruppo di archeologi riminesi ha rinvenuto i resti della storica Basilica di Vitruvio a Fano. Questo ritrovamento contribuisce a ricostruire meglio il patrimonio archeologico della regione, offrendo nuovi spunti per la conoscenza del passato locale. Il sito, ora oggetto di studi e interventi di tutela, rappresenta un importante tassello nella storia dell’architettura e della cultura romana.

Rimini, 21 gennaio 2026 – Non sono stati solo ‘testimoni’ della storia. Riportando alla luce i resti della leggendaria Basilica di Vitruvio a Fano, l’hanno fatta la storia. Hanno scavato per mesi sapendo che “prima o poi sarebbero emersi i resti.”. E così è stato. C’è la firma di un gruppo di archeologi riminesi nella straordinaria scoperta dell’edificio progettato da Vitruvio e da lui decantato nel De Architectura. Da gennaio 2024 gli scavi in piazza Costa a Fano sono affidati ad AdArte, la società riminese di archeologia e restauro fondata “esattamente 20 anni fa” da Marcello Cartoceti e altri studiosi riminesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio? Cos'è e perché è di "importanza mondiale"

Basilica di Vitruvio scoperta a Fano, Giuli: "Finirà sui libri di storia"

