La figlia del DT convocata al posto di Romei la FISG prova a spegnere la polemica | Mariani occupa tutti i ruoli

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la convocazione della giovane Rebecca Mariani al posto di Angela Romei ha suscitato polemiche nella nazionale di curling femminile. La FISG ha dichiarato che Mariani occupa ruoli diversi e che le scelte sono state fatte per motivi tecnici, cercando di chiarire le tensioni generate dalla selezione.

La polemica in seno alla Nazionale di curling femminile è divampata dopo la diramazione delle convocazioni per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’espertissima Angela Romei, un punto di riferimento della squadra da ormai un decennio e protagonista delle due medaglie conquistate agli Europei e di un quarto posto ai Mondiali, è stata tagliata fuori e gli è stata preferita la giovane Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico Marco. Uno stravolgimento inatteso in vista dei Giochi e che ha naturalmente generato il comprensibile malcontento della veterana, che inseguiva la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi dopo i tanti anni trascorsi sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-CortinaAngela Romei esprime profonda delusione per l'esclusione da Milano-Cortina, condividendo la sua amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione.

"Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia": la rabbia di Angela Romei, fuori da Milano-Cortina

