La Fiera del Radicchio Rosso a Casaleone

La Fiera del Radicchio Rosso a Casaleone è un evento che valorizza la tradizione agricola locale, mettendo in luce il Radicchio Rosso di Verona. Un’occasione per conoscere da vicino le coltivazioni, le tecniche di produzione e il ruolo di questo prodotto nella cultura del territorio. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra agricoltori, appassionati e visitatori interessati a scoprire le peculiarità di questa eccellenza.

Casaleone si prepara a celebrare uno dei suoi simboli più riconoscibili, il Radicchio Rosso di Verona, con un appuntamento che da decenni unisce tradizione agricola, comunità e cultura. L'Oro Rosso di Casaleone sarà al centro di due fine settimana di festa, dal 23 al 25 gennaio e dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026, in occasione della 37esima edizione della Fiera dedicata a questo prodotto identitario del territorio. L'apertura ufficiale è fissata per venerdì 23 gennaio, quando la manifestazione entrerà subito nel vivo con un convegno organizzato da Coldiretti nella sala Unicef, momento di confronto dedicato al mondo agricolo e alle prospettive di valorizzazione del radicchio.

