La dottoressa Roberta Perfetti cessa l’attività di medico di base a Jesolo

Da veneziatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da sabato 31 gennaio, la dottoressa Roberta Perfetti interromperà l’attività di medico di base nel Comune di Jesolo. Si informa la cittadinanza che, dopo questo cambio, sarà necessario rivolgersi ad altri professionisti per le cure di medicina generale. Ringraziamo la dottoressa Perfetti per il servizio prestato e invitiamo i cittadini a consultare le indicazioni ufficiali per eventuali procedure di rinnovo o scelta di un nuovo medico.

A partire da sabato 31 gennaio, la dottoressa Roberta Perfetti cesserà l’attività di medico di medicina generale nel Comune di Jesolo. Per assicurare la continuità della assistenza medica, l'Ulss 4 fa sapere che dal 1° febbraio i propri pazienti saranno suddivisi e assistiti da medici operanti.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pazienti senza medico di base a Bevilacqua: l'Ulss 9 annuncia l'attivazione del Servizio medico distrettuale

Leggi anche: Isola d'Elba | La gioielleria cessa l'attività ma non restituisce ai clienti bracciali e monili portati in riparazione: denunciati i soci titolari

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La dottoressa Roberta Perfetti cessa l’attività di medico di base a Jesolo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.