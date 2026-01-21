La dottoressa Roberta Perfetti cessa l’attività di medico di base a Jesolo
A partire da sabato 31 gennaio, la dottoressa Roberta Perfetti interromperà l’attività di medico di base nel Comune di Jesolo. Si informa la cittadinanza che, dopo questo cambio, sarà necessario rivolgersi ad altri professionisti per le cure di medicina generale. Ringraziamo la dottoressa Perfetti per il servizio prestato e invitiamo i cittadini a consultare le indicazioni ufficiali per eventuali procedure di rinnovo o scelta di un nuovo medico.
A partire da sabato 31 gennaio, la dottoressa Roberta Perfetti cesserà l’attività di medico di medicina generale nel Comune di Jesolo. Per assicurare la continuità della assistenza medica, l'Ulss 4 fa sapere che dal 1° febbraio i propri pazienti saranno suddivisi e assistiti da medici operanti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Pazienti senza medico di base a Bevilacqua: l'Ulss 9 annuncia l'attivazione del Servizio medico distrettuale
Leggi anche: Isola d'Elba | La gioielleria cessa l'attività ma non restituisce ai clienti bracciali e monili portati in riparazione: denunciati i soci titolari
Argomenti discussi: La dottoressa Roberta Perfetti cessa l’attività di medico di base a Jesolo.
#Jesolo – Il 31 gennaio la dottoressa Roberta Perfetti cesserà l’incarico di medico di base Sabato 31 gennaio la dottoressa Roberta Perfetti cesserà l’attività di medico di assistenza primaria nel Comune di Jesolo. Per garantire la continuità dell’assistenza sani facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.