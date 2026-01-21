La Disfida dei Trombonieri compie 50 anni e cambia volto | identità digitale ma sempre gli stessi valori

La Disfida dei Trombonieri festeggia 50 anni di storia, segnando un importante traguardo per l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni. Con un nuovo volto digitale, l’evento mantiene intatti i valori di tradizione, comunità e passione che da mezzo secolo lo caratterizzano. Un percorso tra passato e presente per continuare a valorizzare questa storica manifestazione.

“La Storia siamo noi”, cantava Francesco De Gregori. Ed è proprio da qui che riparte l’ Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, pronta a celebrare mezzo secolo della Disfida dei Trombonieri ripercorrendone le edizioni, i protagonisti e i valori. La conferenza stampa è in programma martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10,30, presso il Comune di Cava de’ Tirreni. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, a chi quella storia l’ha vissuta, la vive e continuerà a tramandarla. L’incontro segna l’avvio ufficiale dei festeggiamenti per la Cinquantesima Edizione della Disfida dei Trombonieri e sarà l’occasione per presentare la nuova identità digitale dell’associazione: nuovo logo, nuovo sito web istituzionale e una rinnovata linea di comunicazione sui canali social.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cava de' Tirreni, la Disfida dei Trombonieri presenta la 50esima edizioneA Cava de' Tirreni si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della Disfida dei Trombonieri, un evento tradizionale che celebra la storia e la cultura locale.

Carta d’identità, per gli over 70 validità estesa a 50 anni: le novità e cosa cambia con il decreto PnrrIl decreto PNRR ha previsto l’estensione della validità della carta d’identità a 50 anni per gli over 70, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cava de' Tirreni, la Disfida dei Trombonieri presenta la 50esima edizione; Cava de' Tirreni: la Disfida dei Trombonieri festeggia la 50esima edizione; Vietri sul Mare alla FITUR 2026, la fiera del turismo di Madrid; Il Santo del Giorno 17 gennaio: Sant’Antonio Abate.

Torna la Disfida dei Trombonieri a CavaUna memorabile canzone di Francesco De Gregori recitava: La Storia siamo Noi! ed è proprio per questo che l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavali ... gazzettadisalerno.it

Cava de' Tirreni, la Disfida dei Trombonieri presenta la 50esima edizioneMartedì 27 gennaio in Comune la conferenza stampa con il programma del 2026 e la nuova identità digitale dell’associazione ... salernotoday.it

LA DISFIDA DEI TROMBONIERI FESTEGGIA LA CINQUANTESIMA EDIZIONE. Conferenza stampa degli eventi e presentazione nuovo brand identity dell'ATSCUna memorabile canzone di Francesco De Gregori recitava: "La Storia siamo Noi!" ed è proprio pe - facebook.com facebook