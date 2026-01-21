la debolezza di macron

La figura di Macron evidenzia alcune fragilità nella leadership europea, in un contesto in cui l’Europa stessa affronta numerose sfide. La sua posizione e le sue scelte rappresentano un esempio delle difficoltà di mantenere un ruolo di equilibrio in un continente complesso. Analizzare questa debolezza permette di comprendere meglio le dinamiche interne e le criticità che caratterizzano l’Unione Europea oggi.

L'Europa, come è ormai evidente, ha una lunga serie di problemi. Almeno su questo, per una volta, sembrano tutti concordare. Il vero tema è dare loro una priorità e Donald Trump, a dispetto di quello che pensa l'Europa che si piace ma non piace agli europei, non è il primo dei problemi ma, ammesso che lo sia, semmai l'ultimo. Non foss'altro per il positivo effetto collaterale delle sue politiche un po' bislacche: aver risvegliato all'età adulta - quindi della responsabilità - un'Unione Europea eternamente sprofondata in uno spirito adolescenziale e svagato. L'ultimo ad aver risposto scompostamente alle dichiarazioni - certamente né amichevoli, né cordiali - del presidente statunitense, è stato Emmanuel Macron che, parlando davanti alla platea del forum di Davos, ha tirato in ballo l'imperialismo e il bullismo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump pubblica i messaggi di Macron

Argomenti discussi: Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei; La passione di Trump per la Groenlandia e la debolezza dell’Europa; Trump e l'eterno rivale Macron, come si è arrivati allo scontro (e ne fa le spese lo champagne); Ma il bazooka Ue anti Trump evocato da Macron può davvero funzionare?.

Macron: Inaccettabili i dazi come leva contro la sovranitàIl Forum economico è stato aperto in mattinata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin - Trump, atteso mercoledì, annuncia un incontro sul tema che sta allontanando UE e USA ... rsi.ch

Da Macron, è vero, un sussulto di dignità Ma è debole e isolato… @Stef_Montefiori, @Corriere x.com

Macron ha detto che i nuovi dazi statunitensi ai paesi europei sono inaccettabili, e che alla brutalità l'Europa preferisce lo stato di diritto facebook