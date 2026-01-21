La crisi degli avvocati | Il mercato è saturo fuga nel pubblico Crollo dei praticanti

Negli ultimi anni, il numero di avvocati iscritti all’Ordine di Macerata ha registrato una diminuzione, seppur contenuta rispetto ad altre aree delle Marche e dell’Italia. La crisi del settore legale, caratterizzata da un mercato saturo e dalla fuga verso il pubblico, ha portato a un calo dei praticanti e a un cambiamento nel panorama professionale locale. È un fenomeno che richiede attenzione e analisi per comprendere le sue implicazioni a livello regionale.

In calo il numero degli avvocati iscritti all’Ordine di Macerata. "La riduzione è molto contenuta, soprattutto se confrontata con altre zone delle Marche e dell’Italia. Nel 2018 c’erano 1.216 avvocati, oggi 1.121. Molto più marcato, invece, il calo dei praticanti. Nel 2018 ce n’erano 375, ora 119. Oggi è difficile per un giovane avvocato affermarsi". Così Paolo Parisella, presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, commenta gli ultimi dati relativi all’esercizio della professione in provincia. "A Macerata – spiega – il calo è stato molto graduale: nel 2018 gli avvocati erano 1.216, l’anno dopo 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi degli avvocati: "Il mercato è saturo, fuga nel pubblico. Crollo dei praticanti" Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negoziIl mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi. Leggi anche: Il mercato dei social in Italia è saturo, crolla X. Comandano Youtube e Facebook, male LinkedIn Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: La crisi degli avvocati: Il mercato è saturo, fuga nel pubblico. Crollo dei praticanti; Studente iraniano non può tornare a Torino, visto negato. Gli avvocati: rischia la vita; L’udienza è rinviata: ci rivediamo nel 2032. Paralisi a Busto Arstizio; Vigilanza sulle cooperative: nuovi modelli digitali e riforma dei controlli. La crisi degli avvocati: Il mercato è saturo, fuga nel pubblico. Crollo dei praticantiParisella (presidente dell’Ordine): 95 iscritti in meno dal 2018 a oggi Più marcato il calo tra i giovani: passati da 375 a 119 in pochi anni. Ci sono moltissimi concorsi: tanti si cancellano per div ... ilrestodelcarlino.it Nasce l’Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola: un nuovo presidio per la gestione della crisiIn attesa dell’accreditamento Ministeriale, da gennaio 2026 il via per le le domande di iscrizione come gestore della Crisi ... sciscianonotizie.it La crisi tra Brooklyn Beckham e i genitori: "Parlatemi solo tramite avvocati" Negli ultimi tempi il rapporto tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David è diventato davvero complicato. Il giovane, insieme alla moglie Nicola Peltz, ha bloccato sui social tut - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.