Sarzana è stata annunciata come una delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione, comunicata il 21 gennaio 2026 dal Ministero della Cultura, riconosce l'importanza della città come centro di storia e tradizione. La candidatura di Sarzana rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere il suo ruolo nel panorama nazionale.

Sarzana, 21 gennaio 2026 – Il giorno tanto atteso è arrivato. E con lui la notizia più bella. Sarzana è stata selezionata dalla giuria del Ministero della Cultura fra le dieci finaliste che potranno contendersi l’ambito titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2028. Assieme a lei la vicina Massa, ma anche Agnani, Ancona, Catania, Colle val d’Elsa, Forli, Gravina in Puglia, Mirabella Eclano e Tarquinia. Quello che era partito come un sogno, potrebbe ora concretamente diventare realtà. Ne è certo l’assessore alla cultura, estremamente soddisfatto del traguardo raggiunto. “Ho sempre detto che lo step più complesso da affrontare in questo bellissimo percorso era questo, entrare a far parte della decina – ammette Giorgio Borrini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa a Capitale della Cultura, Sarzana l’Impavida tra le finaliste

Capitale italiana della Cultura 2028, c’è anche Sarzana tra le dieci finalisteLa città di Sarzana, in provincia della Spezia, è tra le dieci finaliste candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2028.

Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028Tarquinia si distingue tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Corsa di Miguel 2026, il piano mobilità; Corsa di Miguel con oltre 15.000 partecipanti; Museo del volo dal governo in arrivo 1,3 milioni. Decisione strategica per la corsa a Capitale italiana della Cultura; Il grande sogno. Corsa per la Capitale: oggi le 10 finaliste.

Gravina tra le 10 finaliste nella corsa Capitale Italiana della Cultura 2028: Orgogliosi del risultatoC'è anche Gravina in Puglia tra le 10 città finaliste nella corsa a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2028. La località murgiana è in lizza con Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di V ... baritoday.it

Capitale della Cultura 2028: Rimane in corsa per la Campania solo Mirabella Eclano, fuori BacoliResta in corsa solo Mirabella Eclano tra le città della Campania candidate a diventare Capitale della Cultura 2028 ... sorrentopress.it

Gravina in Puglia è ufficialmente tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La Giuria nazionale, istituita con decreto ministeriale, ha selezionato il progetto gravinese “Radici al futuro”, riconoscendone il valore culturale, - facebook.com facebook

La corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 entra nel vivo. La Giuria nominata dal Ministero della Cultura ha selezionato i dieci progetti finalisti che si contenderanno il riconoscimento, uno dei più ambiti nel panorama culturale nazionale, capace di x.com