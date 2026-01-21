La Capitanio 1926 vince il Bando I Luoghi del Cuore Fai

La Capitanio 1926, storica motonave del Lago d’Iseo ormeggiata a Lovere, è stata riconosciuta tra i vincitori del Bando “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo risultato testimonia l’importanza del patrimonio storico e culturale legato alle tradizioni del lago, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un simbolo locale. La vittoria rappresenta un passo significativo per la conservazione di questo patrimonio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.