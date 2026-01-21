La Capitanio 1926 vince il Bando I Luoghi del Cuore Fai
La Capitanio 1926, storica motonave del Lago d’Iseo ormeggiata a Lovere, è stata riconosciuta tra i vincitori del Bando “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo risultato testimonia l’importanza del patrimonio storico e culturale legato alle tradizioni del lago, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un simbolo locale. La vittoria rappresenta un passo significativo per la conservazione di questo patrimonio.
Lovere. La Capitanio, storica motonave del Lago d’Iseo, ormeggiata a Lovere, è ufficialmente tra i vincitori del Bando “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il progetto presentato dall’ Associazione La Capitanio 1926 APS è stato selezionato nella seconda fase del programma – quella dedicata all’assegnazione dei contributi – ottenendo un finanziamento di 22.000 euro a fronte di un intervento complessivo di 40.700 euro per il progetto “Museo galleggiante e navigante del Sebino”. Un risultato di grande rilievo nazionale, che arriva nell’anno del centenario della motonave (1926–2026) e che segna l’avvio concreto del restauro straordinario di uno dei simboli più riconoscibili della navigazione storica italiana.🔗 Leggi su Bergamonews.it
