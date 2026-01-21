La buona stella sorride a Torino | fortunato giocatore fa 5 al Superenalotto e vince 60mila euro

Un giocatore torinese ha centrato una sestina vincente al Superenalotto, aggiudicandosi un premio di 60.000 euro. L’estrazione si è svolta martedì 20 gennaio, e il fortunato vincitore ha ottenuto cinque numeri. La fortuna può sorridere in modo inatteso, portando a risultati significativi. Questa vittoria rappresenta un esempio di come anche una semplice schedina possa cambiare una giornata.

Talvolta la fortuna così come l'amore, non si sa dove colpisce finché non ha colpito. È un bel bottino quello portato a casa da un ignoto giocatore torinese che nella giornata di martedì, 20 gennaio, ha fatto 5 al Superenalotto. L'ambito “6” ancora fatica a essere centrato, con un Jackpot che.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

