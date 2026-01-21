La buona stella sorride a Torino | fortunato giocatore fa 5 al Superenalotto e vince 60mila euro

Un giocatore torinese ha centrato una sestina vincente al Superenalotto, aggiudicandosi un premio di 60.000 euro. L’estrazione si è svolta martedì 20 gennaio, e il fortunato vincitore ha ottenuto cinque numeri. La fortuna può sorridere in modo inatteso, portando a risultati significativi. Questa vittoria rappresenta un esempio di come anche una semplice schedina possa cambiare una giornata.

