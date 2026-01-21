La decisione del Tar di Bologna ha sospeso le restrizioni sul traffico urbano a 30 kmh, accolto il ricorso di due tassisti contrari ai limiti imposti dal Comune. La vicenda evidenzia le tensioni tra esigenze di sicurezza e mobilità nella città, aprendo un dibattito sulla gestione del traffico e le politiche di limitazione nelle aree urbane.

Accolto il ricorso di due tassisti contro i limiti di velocità imposti dal centrosinistra in tutte le strade cittadine. Il tribunale: «Dal Comune motivazioni generiche». Salvini: «Basta provvedimenti ideologici sulla sicurezza». Tra il dire e il fare c’è di mezzo il diritto. Il Tar dell’Emilia-Romagna ha demolito la «Città 30» voluta da uno degli astri nascenti del Pd, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. L’approccio ideologico non paga, specie quando si è amministratori locali, e ancora una volta si è scontrato contro la capacità tecnica di scrivere bene un provvedimento e la saggezza di ascoltare le osservazioni dei cittadini coinvolti e delle opposizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Bologna di Lepore s’ingolfa al Tar. Stop al traffico urbano a 30 all’ora

Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di LeporeIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva introdotto il limite di velocità di 30 kmh in tutta la città, previsto a partire dal 1° luglio 2023.

ll Tar annulla Bologna Città 30. Il sindaco Lepore: «Serve per salvare vite»Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il corteo a Bologna ha invaso improvvisamente l’autostrada, bloccando le corsie, e la tangenziale

Argomenti discussi: Lepore annuncia querele contro Il Giornale: Fake news e illazioni contro me e la mia famiglia; Bologna, il sindaco Lepore: Querelo Il Giornale e chi rilancia fake news su di me e la mia famiglia; Il caso Lepore: il sindaco di Bologna querela Il Giornale; Soldi alla Coop, scoppia il caso Lepore.

La sentenza del TarIl sindaco di Bologna rilancia dopo la bocciatura del Tar: Città 30 non si ferma, pronti a motivare strada per strada ... ilfattoquotidiano.it

Bologna: la città 30 verrà davvero cancellata?Bologna città 30 continua nonostante la decisione del TAR, ma alcune strade tornano per il momento al limite di 50 km/h. Scopri quali. sicurauto.it

Questa volta il #Tar stoppa #Bologna #Città30, ma il sindaco #Lepore dice: “Andremo avanti” x.com

Bologna, Lepore sfida la sentenza del Tar: il progetto "Città 30" proseguirà per la sicurezza stradale - facebook.com facebook