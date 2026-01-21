La bolgia alla cena riservata di Davos le urla e i fischi dopo gli insulti del falco trumpiano Lutnick | Anche Lagarde è scappata
La cena riservata di Davos, prevista come un’occasione di confronto tra leader finanziari e politici, si è svolta in modo inatteso. Tra urla, fischi e insulti, l’atmosfera si è fatta tesa, con testimonianze di un possibile scontro fisico. Un episodio che ha sorpreso per il suo tono acceso, contrastando con l’immagine di sobrietà e raffinatezza che ci si aspetterebbe da l’evento.
Doveva essere una serata riservata ed elegante, tra leader della finanza e della politica globale. Invece, si è trasformata in un battibecco a porte chiuse, con alcuni testimoni che parlano addirittura di rissa sfiorata. Succede a Davos, dove è in corso il World Economic Forum. Alla cena esclusiva organizzata da Larry Fink, ceo di BlackRock, il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick ha seminato il caos, raccogliendo contestazioni e fischi. A raccontarlo è il Financial Times, secondo cui le parole combattive di Lutnick – uno dei membri più agguerriti dell’amministrazione Trump – avrebbero spaccato la platea e costretto lo stesso Fink a intervenire per riportare la calma.🔗 Leggi su Open.online
