La bolgia alla cena riservata di Davos le urla e i fischi dopo gli insulti del falco trumpiano Lutnick | Anche Lagarde è scappata

La cena riservata di Davos, prevista come un’occasione di confronto tra leader finanziari e politici, si è svolta in modo inatteso. Tra urla, fischi e insulti, l’atmosfera si è fatta tesa, con testimonianze di un possibile scontro fisico. Un episodio che ha sorpreso per il suo tono acceso, contrastando con l’immagine di sobrietà e raffinatezza che ci si aspetterebbe da l’evento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.