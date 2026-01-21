La bellezza del dono in una treccia di capelli | iniziativa per realizzare parrucche solidali
San Pancrazio Salentino ospita l'iniziativa “La bellezza del dono in una treccia di capelli”, un progetto solidale dedicato alla creazione di parrucche per chi affronta percorsi di cura. Promossa dai volontari Airc in occasione del loro decennale, l’evento mette in luce l’importanza del dono e della solidarietà attraverso un gesto semplice ma significativo. Un’occasione per sensibilizzare e sostenere chi si trova in difficoltà.
SAN PANCRAZIO SALENTINO - San Pancrazio Salentino si prepara ad accogliere un’iniziativa dal forte valore umano e sociale: “La bellezza del dono in una treccia di capelli – Le trecce della solidarietà”, evento promosso in occasione del decennale dei volontari Airc di San Pancrazio Salentino.🔗 Leggi su Brindisireport.it
