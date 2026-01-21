La Bartoccini affonda sotto i colpi di Novara

Nel match tra Novara e Bartoccini, le padrone di casa si sono imposte con un risultato netto di 3-0. La squadra di Novara ha dimostrato maggiore incisività in attacco e solidità in difesa, portando a casa la vittoria senza grandi difficoltà. La partita ha evidenziato le differenze di ritmo e strategie tra le due formazioni, con Novara che ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine.

NOVARA 3 BARTOCCINI 0 (25-17, 25-13, 25-20) NOVARA: Ishikawa 14, Tolok 11, Alsmeier 10, Van Avermaet 7, Squarcini 10, Cambi 5, De Nardi (L1), Herbots 1, Costantini 1, Carraro 1, Leonardi (L2). N.E. – Melli, Baijens. All. Lorenzo Bernardi.: Gardini 12, Vanjak 9, Perinelli 5, Lemmens 5, Gennari 2, Bartolini 1, Sirressi (L1), Fiesoli 1, Mazzaro 1, Markovic, Turlà. N.E. – Kump, Recchia (L2). All. Stefano Micoli. Arbitri: Michele Marconi (PV) e Gianmarco Lentini (MB). IGOR (b.s. 8, v. 3, muri 8, errori 6). MC (b.s. 3, v. 3, muri 2, errori 12). Niente da fare per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che affonda in trasferta, incamerando la dodicesima sconfitta consecutiva.

