Il film: Kidnapped: il caso Elizabeth Smart, 2026. Diretto da: Benedict Sanderson. Genere: Documentario, True Crime. Durata: 1 ora e 31 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Nel 2002 Elizabeth Smart, quattordici anni, viene rapita dalla sua camera da letto e tenuta prigioniera per nove mesi. Il docufilm ricostruisce il caso attraverso materiali d’archivio e, soprattutto, la testimonianza diretta di Elizabeth oggi. A chi è consigliato? A chi segue il true crime ma cerca uno sguardo meno sensazionalistico e più umano. Nel panorama ormai affollato del true crime televisivo, Kidnapped: il caso Elizabeth Smart, disponibile su Netflix dal 21 gennaio 2026, si muove su un terreno delicato, cercando un equilibrio tra ricostruzione giornalistica e testimonianze in prima persona. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Kidnapped: il caso Elizabeth Smart non è solo un documentario true crime, ma un racconto sul peso della sopravvivenza

