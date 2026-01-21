Juventus virata su En-Nesyri | prestito e libertà di scelta a giugno

La Juventus ha deciso di puntare su Youssef En-Nesyri per il reparto offensivo. Il club bianconero sta valutando un prestito con opzione di riscatto, mantenendo la possibilità di scegliere in modo più flessibile a giugno. Questa strategia rappresenta un cambio di direzione rispetto alle precedenti candidature e mira a rinforzare l’attacco con un profilo considerato più gestibile.

Cambio di rotta netto sul mercato offensivo della Juventus. Nelle ultime ore il club bianconero ha concentrato le proprie valutazioni su Youssef En-Nesyri, individuato come profilo più gestibile rispetto alle piste seguite in precedenza. La formula è il vero nodo, ma anche il punto di forza dell’operazione. L’idea della Juventus è chiara: prestito fino al termine della stagione, copertura dell’ingaggio da qui a giugno e un indennizzo per il club proprietario del cartellino. L’attaccante percepisce circa 8 milioni netti annui e i bianconeri sono disposti a farsi carico della quota residua, senza vincolarsi oltre. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

