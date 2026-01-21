Juventus vira su Youssef En-Nesyri

La Juventus ha intensificato le trattative per ingaggiare Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe, con l’accordo che si sta definendo nelle ultime settimane. La trattativa si è accelerata dopo la decisione del Crystal Palace di interrompere la cessione di Jean-Philippe Mateta. La conclusione dell’affare potrebbe avvenire entro il 21 gennaio 2026, segnando un importante cambio di strategia per i bianconeri nel mercato invernale.

La Juventus ha virato decisamente su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce, con la trattativa che entra nella fase decisiva il 21 gennaio 2026, dopo il definitivo stop imposto dal Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Il club londinese ha chiuso ogni spiraglio per un trasferimento invernale: nonostante il francese abbia già un

