Kephren Thuram ha sottolineato l'importanza della partita di Champions League contro il Benfica, evidenziando la volontà di contribuire al successo della Juventus. Durante la conferenza stampa, il centrocampista ha espresso l'aspettativa di fare la differenza, sottolineando l'importanza di una buona prestazione per affrontare al meglio questa sfida fondamentale. Le sue parole riflettono l'impegno e la concentrazione della squadra in vista dell'incontro.

Le parole di Kephren Thuram nella conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Benfica. Reduce dalla brutta sconfitta di Cagliari, la Juventus dovrà voltare pagina e prepararsi ad affrontareil Benfica del nemico storico Josè Mourinho. Le parole di Thuram “Scontro diretto? Sì è una partita importante, quando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thuram “Partita col Benfica importante, voglio fare gol”

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»In vista della partita di domani tra Juventus e Benfica in Champions League, Thuram ha parlato in conferenza stampa.

Thuram alla vigilia di Juve Benfica a Sky: «Partita difficile. Qualificazione? Non facciamo calcoli, il nostro obiettivo è solo uno»In vista della sfida tra Juventus e Benfica, Thuram ha commentato a Sky Sport la difficoltà dell'incontro, sottolineando che la qualificazione non sarà raggiunta facendo calcoli, ma concentrandosi sul presente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

¡ALARMA JUVE! Derrota vs Cagliari, Fichajes y Miedo vs Benfica

Argomenti discussi: UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Thuram: 'Benfica grande squadra. Non facciamo calcoli'; Juventus vs Benfica; Thuram e McKennie in coro dopo Juve-Cremonese: Qui conta solo vincere!, poi il siparietto con Perin sull'autogol.

Thuram carica la Juve: Col Benfica conta vincere, siamo più fortiIl centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha parlato oggi a Torino in vista della sfida di Champions League contro il Benfica, sottolineando l’importanza del match e la determinazione del ... it.blastingnews.com

Conferenza Thuram, vigilia Juventus-Benfica: Domani dobbiamo vincere e non solo…Khephren Thuram parla alla vigilia di Juventus-Benfica, tutto quello che c'è da sapere sulle parole del centrocampista. juvelive.it

Spalletti mette alla prova Khephren Thuram in conferenza stampa Il tecnico bianconero ha rilevato un po' di esitazione nella risposta del centrocampista francese sul gioco della sua Juventus: siparietto imperdibile #Spalletti #KhephrenThuram #Juventus facebook

Juventus, Spalletti chiarisce la domanda a Thuram: "Il mio calcio ti piace Basta così" #SkySport #SkyUCL x.com