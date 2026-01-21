Juventus primo contatto per Kessié | dialogo avviato con l’entourage
La Juventus ha avviato un primo contatto con l’entourage di Franck Kessié, esplorando le possibilità di un suo ritorno in Europa. La società sta valutando le eventuali opportunità e i tempi di un trasferimento, mantenendo un approccio discreto e mirato. Questa fase preliminare mira a comprendere le condizioni per un eventuale accordo, senza yet ufficializzare trattative o decisioni definitive.
La Juventus si è mossa in modo esplorativo sul fronte Franck Kessié, avviando un primo contatto diretto con l’entourage del centrocampista ivoriano per sondare margini, tempi e prospettive di un possibile ritorno in Europa. L’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, non apre scenari immediati ma inserisce il club bianconero tra le società interessate a un profilo che potrebbe diventare centrale nel mercato estivo. Primo contatto con l’entourage di Kessié. A confermare il dialogo è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, che ha chiarito natura e perimetro dell’operazione: «C’è stato invece un primo incontro tra la Juventus e l’agente di Franck Kessie, George Atangana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
