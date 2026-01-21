La Juventus ha avviato un primo contatto con l’entourage di Franck Kessié, esplorando le possibilità di un suo ritorno in Europa. La società sta valutando le eventuali opportunità e i tempi di un trasferimento, mantenendo un approccio discreto e mirato. Questa fase preliminare mira a comprendere le condizioni per un eventuale accordo, senza yet ufficializzare trattative o decisioni definitive.

La Juventus si è mossa in modo esplorativo sul fronte Franck Kessié, avviando un primo contatto diretto con l’entourage del centrocampista ivoriano per sondare margini, tempi e prospettive di un possibile ritorno in Europa. L’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, non apre scenari immediati ma inserisce il club bianconero tra le società interessate a un profilo che potrebbe diventare centrale nel mercato estivo. Primo contatto con l’entourage di Kessié. A confermare il dialogo è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, che ha chiarito natura e perimetro dell’operazione: «C’è stato invece un primo incontro tra la Juventus e l’agente di Franck Kessie, George Atangana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, primo contatto per Kessié: dialogo avviato con l’entourage

Kessie Juventus, avviati i colloqui con l’entourage del centrocampista. I bianconeri lo vogliono a queste condizioniSono iniziati i colloqui tra la Juventus e l’entourage di Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in cerca di una nuova sistemazione.

Ex Milan, Kessie nel mirino della Juventus. Romano: “Primo incontro con l’agente”Kessie, ex centrocampista del Milan, è al centro di interesse da parte della Juventus.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Contatto Miretti-Mazzitelli in area, giusto revocare rigore? Cos'è successo in Cagliari-Juventus; Cagliari-Juventus, moviola: dato un rigore a Miretti, poi revocato. Simulazione in area di Yildiz. Tutti gli episodi della Unipol Domus; Juventus - Cremonese (5-0) Serie A 2025; Juventus, con Mingueza accordo trovato: blitz di Ottolini, sprint finale con il Celta.

Juventus, Comolli si muove per Mingueza: 7 milioni offerti al Celta VigoLa Juventus comincia a muoversi con decisione sul mercato, provando ad anticipare la concorrenza e a costruire le basi per il futuro prossimo. Le ultime indiscrezioni, riportate su YouTube dal giornal ... it.blastingnews.com

La Juve cerca attaccanti: nuovo contatto con la Fiorentina per Gudmundsson, i viola non trattanoNuovo contatto oggi tra Juventus e Fiorentina per Albert Gudmundsson: ennesimo no della viola, per cui il giocatore è incedibile e. tuttomercatoweb.com

Juventus Primo Amore A febbraio nel nostro cinema. Info e prenotazioni 3284829917 - facebook.com facebook

“Juventus. Primo amore”, il documentario di #Bozzolini dedicato al decennio d’oro #bianconero, arriva al cinema dal 16/02 al 18/02. Ripercorre gli anni tra il 1975 e il 1985, raccontando la storia della Juve e quella di un’Italia in trasformazione x.com