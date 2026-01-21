Juventus prende quota En-Nesyri | il Fenerbahçe apre al prestito

La Juventus valuta concretamente l'ingaggio di Youssef En-Nesyri, con il Fenerbahçe che apre alla possibilità di un prestito. La trattativa rappresenta una delle opzioni principali per rinforzare l’attacco, in un mercato ancora in evoluzione. La decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni delle parti coinvolte e dalle esigenze della squadra in questa fase della stagione.

Svolta improvvisa nel mercato offensivo della Juventus. Nelle ultime ore prende quota la pista Youssef En-Nesyri, che diventa una soluzione sempre più concreta rispetto ad altre opzioni valutate finora. Il Fenerbahçe ha aperto alla possibilità di una cessione temporanea dell’attaccante marocchino, una formula che incontra il favore della Juventus. L’ipotesi sul tavolo è quella di un prestito oneroso di sei mesi, senza obblighi futuri, con un’operazione sostenibile dal punto di vista economico. Una strada che rende En-Nesyri, classe 1997, un profilo oggi più accessibile rispetto a quello di Jean-Philippe Mateta, legato a valutazioni più rigide e costi complessivi più elevati.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Calciomercato Napoli, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastroIl Napoli punta a rinforzare l’attacco durante questa finestra di mercato invernale.

Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestitoIl Napoli ha manifestato interesse per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, chiedendo informazioni per un possibile prestito.

