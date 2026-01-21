La partita tra Juventus e Napoli, in programma domenica alle 18:00 allo Stadium, vedrà l’arbitraggio affidato a Maurizio Mariani. La designazione ufficiale è stata comunicata, confermando l’assegnazione dell’incarico per questa importante sfida di Serie A.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica SoloLaRoma.it Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018 Designazione ufficiale per il big match dello Stadium. Sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Juventus–Napoli, in programma domenica alle 18:00 e valido per il campionato di Serie A. Completata anche la squadra arbitrale: Mariani sarà assistito da Tegoni e Berti, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo. Al VAR designato Daniele Doveri, mentre l’AVAR sarà Di Paolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Napoli, arbitra Mariani: ufficiale la designazione

Cagliari-Juventus, arbitra Massa: ufficiale la designazioneÈ stata resa nota la designazione arbitrale per la partita tra Cagliari e Juventus, in programma sabato alle 20:45.

Juventus-Cremonese, arbitra Feliciani: ufficiale la designazionePer la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stato ufficialmente designato l’arbitro Feliciani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Serie A – Designazioni arbitrali: Zufferli a Milano e Di Bello a Udine; Champions, arbitri: il portoghese Pinheiro per l'Inter, che brutti ricordi con l'incubo manita; Inter-Lecce a Maresca, Como-Milan a Guida: le designazioni arbitrali dei recuperi della 16esima giornata; Conte si becca due giornate nessuna squalifica esemplare come volevano gli arbitri | tornerà contro la Juventus.

Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo per Roma-MilanResi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio ... sport.virgilio.it

Juve-Napoli, ecco gli arbitri: fischia Mariani con Doveri al VarDesignata la squadra arbitrale per la sfida di campionato tra Juventus e Napoli, in programma domenica alle 18 allo Juventus Stadium. Designata la squadra arbitrale per la sfida di campionato ... tuttonapoli.net

Juventus-Napoli, chi arbitra il big match all'Allianz Stadium: la designazione - facebook.com facebook

. @SerieA, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo dirige Roma-Milan x.com