Juventus Mourinho Io alla Juventus? Perchè no!

In vista della prossima partita tra Juventus e Benfica, il tecnico portoghese José Mourinho ha espresso un interesse aperto riguardo a un possibile futuro sulla panchina bianconera. Pur non essendo una conferma, le sue parole hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo uno scenario interessante per il club torinese e il suo percorso sportivo.

In vista della sfida tra Juventus e Benfica, il tecnico portoghese Jose Mourinho non ha escluso la possibilità di allenare il club bianconero. "Se mi chiamassero alleneri la Juventus" Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo». Mourinho ha poi parlato del suo rapporto con la tifoseria della Juve: Spalletti dice che quando ci sono io si alza il livello? Dei fischi, forse. Sono già stato qui con Inter, Roma, Manchester ...

