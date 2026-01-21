Juventus-Mateta | ostacoli nella trattativa

La trattativa tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta si complica, poiché il club inglese ha chiuso ogni possibilità di trasferimento durante la sessione invernale. Nella giornata del 21 gennaio 2026, il Palace ha confermato la volontà di trattenere il centravanti francese fino alla fine della stagione, rappresentando un ostacolo significativo per i piani di mercato dei bianconeri.

La Juventus si scontra con un muro invalicabile nella trattativa per Jean-Philippe Mateta: il Crystal Palace, nella giornata del 21 gennaio 2026, ha chiuso ogni spiraglio per un trasferimento invernale, confermando la volontà di non cedere il centravanti francese prima dell'estate.

