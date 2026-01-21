Juventus-Mateta muro Palace | distanza di 10 milioni sulla valutazione

La Juventus sta valutando l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, come rinforzo per l’attacco. Tuttavia, la trattativa incontra una distanza di circa 10 milioni di euro tra richiesta e offerta, che al momento impedisce la conclusione dell’accordo. La società torinese continua a monitorare la situazione, cercando di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti nel rispetto delle tempistiche di mercato.

La Juventus accelera sul mercato per l’attacco e individua in Jean-Philippe Mateta il profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto offensivo già in questa sessione invernale: il club bianconero tratta con il Crystal Palace, ma la distanza economica tra le parti resta significativa e al momento blocca l’operazione. Secondo quanto riportato dal giornalista del The Times Gary Jacob, la Juventus è convinta che l’attaccante francese abbia già manifestato apertura totale al trasferimento a Torino. Il nodo, però, non è la volontà del giocatore, bensì la valutazione del cartellino. La distanza tra domanda e offerta.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mateta alla Juventus, i bianconeri in pressing sul Crystal Palace. Il punto di Pedullà sulla trattativaLa Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Mateta aspetta la Juve, ma resta la distanza col Crystal Palace. E avanza En-Nesyri...Mateta attende la Juventus, mentre il Crystal Palace mantiene la distanza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calciomercato: la Juventus insegue Mateta, il Crystal Palace per ora fa muro; Juve in ritardo su Mateta. Il Crystal Palace fa muro. La Signora su En-Nesyri; Mateta, no alla prima offerta ma la Juve non molla: quanto chiede il Crystal Palace; All-in della Juventus su Mateta: la proposta bianconera e la situazione al Crystal Palace.

Juventus–Mateta, il muro del Crystal Palace può cedere: formula e tempi decisiviJuventus–Mateta, il muro del Crystal Palace può cedere: formula e tempi decisivi Il nodo è l’obbligo di riscatto: Comolli al lavoro, prudenza alla Continassa Il ... tuttojuve.com

Juventus, muro Palace per Mateta: richiesta alta e trattativa in salitaJuventus su Mateta, prima offerta respinta dal Crystal Palace: distanza sulle cifre e trattativa complessa per l’attacco bianconero. europacalcio.it

Mateta, spunta anche l’Aston Villa. La Juventus vira sul marocchino En-Nesyri: sarebbe l’attaccante giusto per i bianconeri secondo voi Matteo Nava e Marco Guidi - facebook.com facebook

Mateta, accordo con la Juventus. L’offerta della Lazio per Giovane x.com