Juventus la strategia sul mercato | niente Rodriguez tutto sull’attacco

La Juventus ha annunciato di non puntare più su Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham, riorientando le proprie strategie di mercato. La società si concentra ora sull’ottimizzazione dell’attacco, lasciando da parte le trattative per il centrocampo. Questa scelta riflette un nuovo approccio volto a rafforzare le aree chiave della rosa, in linea con gli obiettivi stagionali e le priorità tecniche stabilite dalla dirigenza.

La situazione di Rodriguez Come riportato da Matteo Moretto, il centrocampista del West Ham Guido Rodriguez sembra lontano dal poter raggiungere Torino. Il campione del mondo argentino era stato propost dagli Hammers all'inizio della finestra di mercato invernale ma non ha convinto la Juventus. Moretto sostiene che l'operazione per Rodriguez

La Juventus ha concluso l'accordo per non acquisire Guido Rodríguez dal Valencia.

