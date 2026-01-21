Questa sera, la sfida tra Juventus e Benfica rappresenta anche un confronto tra due grandi allenatori: Luciano Spalletti e José Mourinho. Una rivalità professionale che si distingue per rispetto e competenza, senza eccessi o sensazionalismi. Un incontro tra due tecnici di spicco del calcio internazionale, che arricchisce l’appuntamento sportivo con un sottile senso di competizione e rispetto reciproco.

Spalletti e Mourinho: una rivalità amichevole La sfida di questa sera tra Juventus e Benfica sarà anche la partita tra Luciano Spalletti e lo Special One. Rivali in campo, ma anche due allenatori che si rispettano profondamente Lo Spellettone e lo Special One Due allenatori che hanno scritto la storia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la rivalità Spalletti – Mourinho: Special One vs Spallettone

Mourinho e la rivalità con la Juventus. I gesti, le frasi e gli scontri tra il portoghese e la Vecchia SignoraLa rivalità tra José Mourinho e la Juventus si è manifestata attraverso gesti, dichiarazioni e scontri nel corso degli anni.

Leggi anche: Juventus, perché è l'ora di Spallettone

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Spalletti: Rinnovo? Rispondo così! Su Thuram, il mercato e la rivalità con Mourinho…; Juve-Benfica si legge anche Spalletti-Mourinho: la sfida nella sfida tra punzecchiature e affetto; Mourinho: È una finale, Spalletti lo rispetto. E alla domanda se allenerebbe la Juve risponde così!; Mourinho 'dimentica' l'Inter: Juve? Certo che la allenerei.

Mourinho e la rivalità con la Juventus. I gesti, le frasi e gli scontri tra il portoghese e la Vecchia SignoraVerso Juve Benfica, la rivalità tra i bianconeri e Mourinho. I gesti, le frasi e gli scontri tra il tecnico portoghese e la Vecchia Signora La Juventus si prepara a vivere una notte europea ad alta te ... juventusnews24.com

Spalletti sfida Mou non più SpecialJuventus-Benfica, Mourinho torna allo Stadium: tra rivalità, ricordi e un match decisivo, lo riporta Il Giornale. Amici mai. Da una parte la Juventus, ... tuttojuve.com

Dalla «prostituzione intellettuale» alle «aree di rigore da 25 metri», dal segno dell’orecchio a quello del tre: la Juventus ha ispirato a Mourinho alcune delle sue dichiarazioni più celebri, e molti dei suoi momenti più iconici. Al link nei commenti l’articolo sulla st - facebook.com facebook