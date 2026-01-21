Matteo Moretto analizza la situazione di Youssef En-Nesyri, focalizzandosi sulla trattativa tra la Juventus e il Fenerbahçe. Si approfondiscono le difficoltà legate all’ostacolo rappresentato dall’ingaggio e le rispettive posizioni dei club coinvolti. Un aggiornamento chiaro e preciso sulle dinamiche attuali di un possibile trasferimento, senza enfasi o sensazionalismi.

Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa di Youssef En-Nesyri, la posizione del Fenerbahce e il nodo ingaggio. Priorità all’attacco La Juventus, viste le ottime prestazioni del duo Locatelli-Thuram e l’espolsione di Miretti, ha mollato la ricerca del centrocampista. Adesso la priorità è la ricerca del centravanti e se L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, En-Nesyri: il Fenerbahce e l’ostacolo ingaggio

Idea En-Nesyri: l’ingaggio è l’ostacolo principaleL’approdo di Youssef En-Nesyri al Napoli si scontra principalmente con il problema dell’ingaggio, considerato l’ostacolo principale.

En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al FenerbahceSu JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juventus: virata su En-Nesyri per l'attacco, ma è forte la concorrenza del Napoli. Il marocchino è l'alternativa a Mateta; Calciomercato, En-Nesyri: chi è e come gioca l'obiettivo di Napoli e Juve; En-Nesyri, storia e qualità del bomber marocchino che riapre l'eterna rivalità tra Juve e Napoli; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli.

Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Inter, idea Dibu MartinezSi intensificano i contatti per il centravanti marocchino del Fenerbahce, sorpasso effettuato su Mateta. Il club bianconero al lavoro per riportare in Italia ... lastampa.it

Juventus, En-Nesyri si avvicina: sorpassato anche il NapoliSembrava diretto al Napoli, invece ora è la Juventus in pole position. Secondo quanto riportato da Sky Sport , En-Nesyri è vicinissimo ai bianconeri che ora lavorano alla quadratura del cerchio con il ... fantacalcio.it

Juventus, contatti vivi con En-Nesyri: in questo momento è lui l’attaccante più vicino ai bianconeri [Di Marzio] facebook

La Juve e En-Nesyri sempre più vicini Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti con il Fenerbahce si sono intensificati nelle ultime ore Secondo voi il marocchino vestirà la maglia bianconera #EnNesyri #Juventus #SpazioJ x.com