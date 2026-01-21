Juventus cerca un rinforzo offensivo
La Juventus è alla ricerca di un rinforzo offensivo per la seconda metà della stagione 20252026. Secondo le quote antepost aggiornate al 21 gennaio 2026, Jean-Philippe Mateta emerge come il candidato principale per il prossimo acquisto, sotto la guida di Luciano Spalletti. La società continua a monitorare il mercato in vista di un intervento mirato a rafforzare il reparto offensivo.
La Juventus continua a inseguire con determinazione un rinforzo offensivo per la seconda parte di stagione 20252026, e le quote antepost sul calciomercato invernale – aggiornate al 21 gennaio 2026 – vedono Jean-Philippe Mateta come il favorito assoluto per diventare il prossimo acquisto di Luciano Spalletti. Secondo le rilevazioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Nel mirino Galuppini del Mantova. L’Ascoli cerca il rinforzo offensivoL’Ascoli lavora per rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di mercato.
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia
Juventus, il colpo in attacco è vicino!
Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Pressing su Hojbjerg e un ostacolo per Frattesi: le mosse della Juve a centrocampo; Zirkzee alternativa a Mateta: la Juventus sonda il terreno, c’è un ostacolo da superare; Mercato Roma, è duello con la Juventus per il giovane terzino.
Perché la Juventus cerca anche un terzino? Mazraoui può essere il rinforzo giusto per SpallettiTra le necessità di mercato della Juve c'è anche quella di affidare a Spalletti un nuovo profilo sulle corsie esterne: il terzino del Manchester United può diventare un'idea concreta. msn.com
Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa». Il punto sulla rincorsa all’attaccanteMateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa». Il punto sulla rincorsa all’attaccante La Juventus continua a setacciare il mercato euro ... juventusnews24.com
Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro e ha un interesse incrociato con la Juventus per Tommaso Barbieri - facebook.com facebook
#Juventus, addio #Vlahovic: il serbo lascia a giugno, l’agente cerca club in Europa; #Comolli anticipa il mercato e pensa a #Mateta come sostituto x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.